Bekerjasama Kemendikbud, Sanggar Seni Batari Ogi'e Pinrang Bakal Pentaskan Sendratari

Laporan Wartawan TribunPinrang.com, Hery Syahrullah

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Sanggar Seni Batari Ogi'e bakal menggelar kegiatan sendratari di Kabupaten Pinrang pada awal November 2018 mendatang.

Kegiatan yang bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI itu mengangkat tema 'In Memories of The Spirit Bakkalolona Sawitto'.

"Sendratari yang akan dipentaskan merupakan karya dari Andi Balele," kata inisiator dan penanggung jawab kegiatan tersebut, Roestam Alwi kepada TribunPinrang.com, Selasa (28/8/2018).

Ia menyebutkan, tujuan gelaran sendratari itu adalah semata-mata untuk kembali mengenang tokoh pahlawan Lasinrang yang semasa hidupnya berjuang melawan penjajah.

"Kisah perjuangan beliau harus diketahui dari generasi ke generasi. Khususnya di Kabupaten Pinrang," ucap Roestam.

Ia menambahkan, akan ada banyak pesan yang akan disampaikan melalui karya sendratari tersebut.

Ada yang dikemas melalui gerak, puisi dan lagu.

"Tunggu saja pementasannya. Kami akan menampilkan yang terbaik," pungkas Roestam. (*)