Tiga Delegasi FK UMI Ikut Conference International di Switzerland

Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) ikut berpartisipasi pada An International Association For Medical Education (AMEE) Conference 2018.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) ikut berpartisipasi pada An International Association For Medical Education (AMEE) Conference 2018.

AMEE Conference adalah ajang pertemuan internasional dari institusi pendidikan kedokteran seluruh dunia yang setiap tahun diadakan.

Tahun ini dilaksanakan di Congress Center Basel Switzerland dari 25 Agustus hingga 29 Agustus 2018 mendatang, diikuti 3.780 peserta dari 98 negara.

Program selama conference tersebut meliputi empat plenary speaker, 25 symposium, 423 short communication, 43 research papers, 12 doctoral reports, 912 posters, 65 conference workshops, 12 point of view dan masih banyak lagi.

Wakil Dekan I FK UMI, Dr dr Nasrudin AM SpOG (K) MARS mengatakan kegiatan tersebut merupakan ajang untuk mendapatkan dan bertukar informasi tentang perkembangan dunia pendidikan kedokteran terkini.

Baca: Tiga Dosen UMI Jadi Pembicara di Manila

Antara lain sistem dan kurikulum pendidikan kedokteran, penelitian kedokteran dan kesehatan update serta banyak hal lain tentang kedokteran dan kesehatan di dunia International.

Termasuk bagaimana kemajuan alat alat/ sarana pendidikan Kedokteran, Kesehatan terkini yang dapat dilihat pada pameran pendidikan kedokteran yang diikuti oleh berbagai Institusi Pendidikan Kedokteran di Europa dan Asia.

"Kami berharap bahwa Fakultas Kedokteran UMI Makassar bisa tetap eksis dan mengupgrade standar Pendidikan Kedokteran bukan hanya melihat standar Pendidikan kedokteran Nasional tetapi juga dapat melihat dan mengikuti perkembangan standar Pendidikan Kedokteran secara International," kata Nasrudin.

Baca: Ketua Yayasan Wakaf UMI Tantang Maba UMI Hafal 15 Juz Alquran, Bonusnya Umrah

"Terutama dalam menghadapi Globalisasi internasional dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang termasuk didalamnya adalah dunia kedokteran dan Kesehatan yang dengan sangat cepat berkembang," lanjutnya.

Selain itu juga kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung Visi Universitas Muslim Indonesia Makassar menuju World Class University.

Delegasi dari Fakultas Kedokteran UMI ialah Dekan FK UMI, Prof dr Syarifuddin Wahid SpPA (K) DFM SpF PhD, Wakil Dekan I FK UMI, Dr dr Nasrudin AM SpOG (K) MARS dan Ketua Prodi Pendidikan Sarjana Kedokteran dr Sulhana Mokhtar M MedEd.(*)