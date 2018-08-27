Pemilu 2019
Sekretaris Partai Pengusung Jokowi-Ma'ruf Konsolidasi di Makassar
Mereka berkumpul di Hotel Swiss-Belinn Pannakukang Makassar, Jl Boulevard, Kota Makassar, Sulsel, Senin (27/8/2018).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sekretaris partai pengusung calon presiden dan wakil presiden RI, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin konsolidasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Sulawesi Selatan.
Mereka berkumpul di Hotel Swiss-Belinn Pannakukang Makassar, Jl Boulevard, Kota Makassar, Sulsel, Senin (27/8/2018).
Mereka yang hadir yakni Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, Sekretaris Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif, Sekretaris PPP Asrul Makkaraus, Sekretaris Perindo Sulsel Musakkar Agung Malik.
Selain ada juga, Sekretaris PSI Nuridayanti Mas, Sekretaris Hanura Affandy Agusman Aris, dan Sekretaris PKB Sulsel Ahmad Sunnari Rafii.
"Jokowi-Ma'ruf untuk dua periode," ujar Rudi mengajak para sekretaris untuk mengangkat dua jari.
Setelah itu, mereka langsung kembali berkumpul di sudut lounge hotel. (*)