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Pemilu 2019

Sekretaris Partai Pengusung Jokowi-Ma'ruf Konsolidasi di Makassar

Mereka berkumpul di Hotel Swiss-Belinn Pannakukang Makassar, Jl Boulevard, Kota Makassar, Sulsel, Senin (27/8/2018).

Sekretaris Partai Pengusung Jokowi-Ma'ruf Konsolidasi di Makassar
KOMPAS.COM/GARRY ANDREW LOTULUNG
Pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sekretaris partai pengusung calon presiden dan wakil presiden RI, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin konsolidasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Sulawesi Selatan.

Mereka berkumpul di Hotel Swiss-Belinn Pannakukang Makassar, Jl Boulevard, Kota Makassar, Sulsel, Senin (27/8/2018).

Mereka yang hadir yakni Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, Sekretaris Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif, Sekretaris PPP Asrul Makkaraus, Sekretaris Perindo Sulsel Musakkar Agung Malik.

Selain ada juga, Sekretaris PSI Nuridayanti Mas, Sekretaris Hanura Affandy Agusman Aris, dan Sekretaris PKB Sulsel Ahmad Sunnari Rafii.

"Jokowi-Ma'ruf untuk dua periode," ujar Rudi mengajak para sekretaris untuk mengangkat dua jari.

Setelah itu, mereka langsung kembali berkumpul di sudut lounge hotel. (*)

Tags
Pilpres 2019
Jokowi-Ma’ruf
Makassar
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Pemilu 2019

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
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