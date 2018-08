Ampuhnya Bunga Kredit 3,5% di SALE Merdeka, Bukukan SPK hingga Rp 57,85 M

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota Samua Lebih Mudah (SALE) Merdeka berakhir Minggu malam (26/8/2018). Dealer resmi Toyota itu meraup 204 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan nilai transaksi Rp 57,85 miliar.

Pameran otomotif yang digelar selama 10 hari dengan memajang 54 line up unit terbaik Toyota di dua tempat Mall Phinisi Point (PiPo) dan Mall Ratu Indah (MaRI) diklaim berhasil dan sesuai target.

Promo DP mulai Rp 10 jutaan, angsuran Rp 2 juta serta bunga rendah 3,5% menjadi senjata ampuh menarik customer untuk membeli unit kendaraan Toyota idamannya.

Penjualan Merdeka SALE selama 10 hari didominasi All New Rush sebesar 22,5%, diikuti All New Calya 19% dan Grand New Avanza 18%.

Kendaraan keluarga menjadi pilihan favorit bagi pengunjung, kemudian disusul dengan New Agya yang menjadi pilihan tepat bagi generasi muda.

“Gelaran ini merupakan bentuk komitmen Kalla Toyota untuk memberikan one stop servis baik penjualan maupun purna jual kepada pengunjung sekaligus memudahkan pelanggan mendapatkan berbagai benefit lainnya. Terima kasih karena pelanggan masih mempercayakan Toyota sebagai kendaraan pilihan.” Ungkap Abdul Wahab, Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota.

All New C-HR yang merupakan produk Toyota terbaru, spesial display seperti Mobil Balap Yaris Toyota Team Indonesia yang telah menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional, All New Fortuner yang memberikan tampilan sporty dan adventure, New Yaris edisi Liverpool serta berbagai kendaraan Toyota favorit keluarga tampil lebih dekat dengan pengunjung dalam gelaran ini.

“Selain menjadi panggung line up Toyota unggulan dan pilihan masyarakat, Kalla Toyota Merdeka SALE juga memberikan spesial benefit kepada seluruh pengunjung diantaranya gratis cuci mobil dan cek AC semua merek dan cek kendaraan serta sajian entertainment yang menghibur,” ujar Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota.

Kalla Toyota SALE Merdeka juga menjadi ajang pembuktian bakat para anak-anak dan remaja dalam berbagai lomba khas kemerdekaan, K Pop Challenge, lomba sempoa, serta Yaris Got Talent.

Adapun festival Band yang baru saja digelar menghadirkan Noey Java Jive sebagai juri ajang tersebut yang kemudian dirangkaikan dengan Coaching clinic mengenai bagaimana mempersiapkan kesempatan berkarir dalam dunia musik. Puluhan peserta memadati lomba tersebut dengan total hadiah senilai Puluhan juta Rupiah