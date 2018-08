Wuling Persembahkan Confero S kepada Ratu Wushu Asia Lindswell Kwok

Laporan wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR – Atlet Wushu andalan Indonesia, Lindswell Kwok telah berhasil mengharumkan nama bangsa pada kompetisi berskala internasional.

Prestasinya dimulai dengan meraih 1 medali perak pada Kejurnas Jakarta, 2005.

Tidak berhenti disana, Lindswell terus menorehkan prestasi di cabang olahraga Wushu.

Ia berhasil meraih empat medali emas di SEA Games periode 2011-2017, serta medali perak di Asian Games 2014.

Tahun lalu, ia pun meraih medali emas di Kejuaraan Dunia Wushu, Rusia.

Pencapaian terakhirnya adalah berhasil meraih medali emas di cabang olahraga Wushu nomor Taijijian & Taijiquan dalam ajang Asian Games 2018.

Turut menunjukkan apresiasinya, Wuling Motors (Wuling) mempersembahkan satu unit Confero S, The Real Spacious Family MPV kepada sang Ratu Wushu Asia dari Tanah Air.

“Kami sangat bangga atas berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Lindswell Kwok. Kkami harap dengan Confero S yang memiliki nilai ‘To Bring Together’, dapat memberikan rasa kebersamaan yang nyaman dan aman kepada Lindswell,” ujar Nathan Sun, Sales Director Wuling Motors seperti dikutip dari rilis yang diterima awak Tribun, Minggu (26/8/2018).

Adapun apresiasi Wuling terhadap Lindswell Kwok dilakukan secara simbolis melalui penyerahan kunci satu unit Confero S 1.5L Lux+ warna Starry Black (hitam) kepada sang atlet.

Semangat nasionalisme dan jiwa kompetitif Lindswell Kwok sejalan dengan semangat Drive For A Better Life yang dimiliki Wuling untuk berkontribusi kepada pelanggan Indonesia.

Melalui komitmen jangka panjang serta kegigihan untuk terus memberikan yang terbaik, Wuling tidak akan berhenti menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Tanah Air.

Confero S merupakan MPV pertama yang diluncurkan Wuling Motors untuk pasar Indonesia pada Agustus tahun lalu.

Dalam waktu kurang dari setahun, produk low MPV Wuling ini telah diterima dengan hangat oleh masyarakat Tanah Air dan meraih penghargaan Indonesian Car of The Year 2017 di kategori Best Small MPV dari mobilmotor serta Rookie of The Year versi OTOMOTIF Award 2018.(*)