Sunu Merah Seharga Rp 8.850 Per 100 Gram di Lotte Mart Mall Panakkukang

daging giling spesial seharga Rp 13.900 menjadi Rp 12.980 per 100 gram. Salmon Trout Fillet dari Rp 45.900 per 100 gram menjadi Rp 43.500.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar tawarkan promo turun harga untuk daging dan buah berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 5 September 2018.

Pantauan Tribun, Sabtu (25/8) daging giling spesial seharga Rp 13.900 menjadi Rp 12.980 per 100 gram. Salmon Trout Fillet dari Rp 45.900 per 100 gram menjadi Rp 43.500.

Cumi Kupas dari Rp 123.900 per pack menjadi Rp 110 ribu. Chicken Nugget Stick Curah dari Rp 5.990 per 100 gram menjadi Rp 4.990. Ikan Nila seharga Rp 5.790 per 100 gram.

Udang Vanamae AK 60-80 dari Rp 9.950 per 100 gram menjadi Rp 8.890. Ikan Tongkol seharga Rp 5.950 per 100 gram. Cepak Gepeng seharga Rp 8.550 per 100 gram.

Baronang seharga Rp 8.850 per 100 gram. Bandeng Besar seharga Rp 4.290 per 100 gram. Kakap Putih seharga Rp 7.750 per 100 gram. Sunu Merah seharga Rp 8.850 per 100 gram.

Selanjutnya untuk buah ada Jeruk Malangke dari Rp 1.559 per 100 gram menjadi Rp 1.290. Anggur Malangke dari Rp 11.500 per 100 gram menjadi Rp 8.990. Bawang Bombay seharga Rp 2.790 per 100 gram.(*)