Ekonomi Malaysia Melemah Gegara Kurs Ringgit Anjlok, Ekonomi Indonesia Kok Justru Tumbuh Pesat?

Ringgit Malaysia (TODAY online/ via Intisari.grid.id)

TRIBUN-TIMUR.COM - Ekonomi Malaysia Melemah Gegara Kurs Ringgit Turun, Ekonomi Indonesia Kok Justru Tumbuh Pesat?

Kondisi ringgit Malaysia terus memburuk.

Mengutip data Bloomberg, pada pukul 14.00 (12/1) waktu Kuala Lumpur, ringgit melemah 0,6% menjadi 4,4045 per dollar AS.

Pelemahan ringgit terjadi seiring dengan anjloknya harga minyak Brent ke level terendahnya dalam 11 tahun terakhir.

Mengutip dari kontan.co.id, anjloknya harga minyak Brent menyebabkan Perdana Menteri Malaysia yang saat itu memerintah, Najib Razak harus mereview kembali anggaran belanja negaranya.

Putrinya Disebut Hamil di Luar Nikah dan Sudah Melahirkan, Wulan Guritno Ungkap Fakta Sebenarnya

Tak Hanya Jago Bulutangkis, Jonatan Christie Bisa Akting, Sejarah Hidupnya di Dunia Film Terungkap

Menurut Menteri Pertanian dan Komoditas Malaysia Douglas Uggah Embas pada pekan lalu, Malaysia berisiko kehilangan sekiyar 300 juta ringgit (Rp1 triliun) untuk setiap penurunan harga minyak sebesar 1 dolar.

"Penurunan harga minyak dan ketidakpastian pada ekonomi China menjadi faktor yang memberatkan ringgit."

"Jika kondisi ini terus berlangsung, ringgit dapat semakin melemah ke level 4,45 per dollar dalam jangka pendek," jelas Zulkiflee Mohd. Nidzam, head of foreign-exchange and bond trading Asian Finance Bank Bhd.

Sejak itu, dalam beberapa bulan saja perekonomian Malaysia sedang di ujung tanduk.

Wali Kota Parepare Intens Pantau Layanan RSUD Andi Makkasau

Mampukah Lalu Muhammad Zohri Jadi Manusia Tercepat di Asia? Saksikan Aksinya Sore Ini

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun Ringgit (Rp3.500 triliun) dengan rasionya terhadap PDB lebih dari 60 persen.