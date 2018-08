Booth Honda di GIIAS 2018 Makassar Diminati Pengunjung, Ini Fasilitasnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassarmenghadirkan berbagai produk terbaiknya di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 Makassar.

Berlokasi di Celebes Convention Center, Honda menyiapkan tiga area bagi pengunjung pecinta motor untuk dapat melihat secara langsung motor terbaik.

Yaitu di Hall L2, pre-function, dan arena Test Ride.

Di Booth utama Hall L2, Honda menghadirkan tiga andalan Bigbikenya yaitu CB500F, CB500X, dan CBR500R.

Selain itu, motor tangguh CRF250 dan CBR250RR juga skutik Premium All New PCX150 dan All New Vario 150 turut meramaikan booth utama.

Astra Motor Makassarmenghadirkan berbagai produk terbaiknya di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 Makassar. (abdiwan/tribuntimur.com)

Sementara di area Pre-function, Honda menghadirkan 6 unit produk terlaris dan ekslusif, yaitu Honda All New BeAT Sporty, All New Scoopy, dan All New PCX 150 yang dihadirkan dalam spesial dan limited edition PSM Makassar.

CB150R street fire dan CB150 Verza dengan tampilan macho khas naked sport juga dihadirkan, dan Supra GTR dengan desain dan warna baru pun ikut meramaikan pameran ini.

“Kehadiran Honda dan Astra Motor di pameran otomotif GIIAS 2018 Makassar ini adalah upaya kami dalam melayani konsumen dengan pilihan produk terbaik yang di miliki Honda saat ini.“ Ujar Henry, Marketing Manager Area SulSelBar saat ditemui, Minggu (28/8/2018).

Henry menambahkan, Honda secara langsung memberikan kesempatan agar konsumen lebih dekat dalam menentukan partner berkendara yang sesuai dengan kebutuhan, dan gaya hidup pengendara.

Pada pameran ini, Honda juga memberikan beberapa program dengan potongan angsuran spesial dan bunga yang spesial.

Di arena test ride, konsumen juga dapat merasakan secara langsung sensasi kenyamanan berkendara ala Honda All New PCX150 dan All New Vario, atau gagahnya sensasi berkendara dengan CBR250RR dan Bigbike Honda CMX500 Rebel.

TIdak sampai disitu, Astra Motor memiliki kejutan untuk pengunjung GIIAS Makassar dan pecinta skutik besar, dengan menghadirkan lebih awal Honda Forza yang belum lama ini baru saja di kenalkan ke publik.

“Masih ada satu kejutan dari kami, untuk pertama kalinya skutik besar Honda Forza akan ada di GIIAS, momennya masih kami rahasiakan, yang jelas akan hadir di GIIAS 2018 Makassar” ucapnya .(*)