Siaran Langsung di beIN Sports, Live Streaming di MAXStream Wolverhampton Wolves Vs Manchester City

Siaran langsung di beIN Sports Wolverhampton Wolves Vs Manchester City.

Live streaming Wolves vs Manchester City dijadwalkan tayang secara berbayar melalui channel beIN Sports dan Sky Sports, Sabtu (25/8/2018) pukul 18.30 WIB.

Bagi pengguna operator seluler Telkomsel bisa mengakses beIN Sport via MAXstream. *panduan Live Streaming Wolves vs Manchester City beIN Sport via MAXstream diakhir artikel.

Pertemuan Wolves Vs Manchester City akan dijadikan momen bagi Manchester City untuk mempertahankan posisinya dipuncak klasemen sementara Liga Inggris.

Pada dua pertandingan Liga Inggris 2018/2019 yang telah dilakoni, Manchester City tampil gemilang.

Pada pertandingan pembuka, City menang melawan Arsenal, kemudian pekan berikutnya berhasil mengalahkan Huddersfield.

Sementara untuk Wolves, tendangan bebas Ruben Neves telah membantu klub asuhan Nuno Espírito Santo itu, untuk mendapatkan satu poin, saat melawan Everton.

Namun saat melawan Leicester, Sabtu (18/8/2018), Wolves justru jatuh dalam kekalahan, dengan skor 2-0.

Dikutip Tribunjogja.com dari laman resmi Manchester City, Kevin De Bruyne diperkirakan akan ikut bergabung setelah lebih kurang tiga bulan absen lantaran ada kendala di LCL (ligamentum ligamen lateral).

Mereka tak diperkuat Claudio Bravo, setelah mengalami cedera tendon Achilles dalam sesi latihan baru-baru ini.

Kiper asal Chili itu sudah menjalani tes scan dan terkonfirmasi cedera tendon di kaki kirinya.

Danilo juga tetap absen karena cedera kaki, yang dia dapatkan selama babak penyisihan grup Piala Dunia, tetapi Pep Guardiola menyatakan bahwa pemain Brasil itu membaik.

Sementara Wolves, Matt Doherty masih diragukan gabung karena cedera kaki, sementara Leander Dendoncker tidak sepenuhnya fit.