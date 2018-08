Aneka Minyak Goreng Turun Harga di LotteMart Panakkukang 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Aneka produk wajib di dapur lagi turun harga di Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 5 September 2018.

Pantauan Tribun, Sabtu (25/8/2018) produk turun harga diantaranya Sania minyak goreng 2L dari Rp 28.300 per pouch menjadi Rp 22.900. Aroma minyak goreng kelapa 2L hanya Rp 58 ribu per botol.

Begitu juga dengan Sunco minyak goreng 2L dari Rp 29.500 menjadi Rp 24.900 per pouch. Filma Signature 2L dari Rp 35.900 menjadi Rp 29 ribu.

Lalu Mazola oil 1,5 liter dari Rp 128.500 per botol menjadi Rp 109.200. Gallo extra virgin olive oil clasico 500 gram dari Rp 100.500 per botol menjadi Rp 80.400.

Selanjutnya ada pelengkap cita rasa masakan yang turun harga seperti Larasa nasi goreng 20 gram dari Rp 1.700 per bungkus menjadi Rp 1.500.

Pazar bumbu tom yam/bumbu ayam goreng kalasan 130 gram dari Rp 27 ribu per bungkus menjadi Rp 22.900. Delisi bawang 85 gram hanya 35 ribu per botol.

Kobe tepung 210 gram dari Rp 7.500 per bungkus menjadi Rp 5.600. Mayumi 100 gram harga mulai Rp 8.700 per bungkus. Gloria abon sapi 250 gram dari Rp 108 ribu per kaleng menjadi Rp 97.200.

Promo menarik lainya ialah beli dua gratis satu untuk produk seperti Pronas corned beef 340 gram, ABC sardine 425 gram dan King's fisher sardine 425 gram.(*)