Al Aziziah Travel Umrah dan Haji Buka Kantor Cabang di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - PT Asia Mandiri Wisata Alami atau Al Aziziah Travel Umrah & Haji kini membuka kantor cabang di Makassar di Ruko New Zamrud Blok C No.19, Jl AP Pettarani.

Kantor cabang tersebut diresmikan hari ini, Sabtu (25/8/2018).

Peresmian dihadiri langsung Komisaris Utama PT Asia Mandiri Wisata Alami, Abdul Aziz Baswedan.

Setelah meresmikan kantor cabang tersebut, Abdul Aziz Baswedan berkunjung ke Redaksi Tribun Timur untuk bersilaturahmi.

Dalam kunjungannya tersebut, Abdul Aziz Baswedan diterima Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung di ruang rapat lantai dua gedung Tribun Timur, Jl Cendrawasih No.430 Makassar.

Abdul Aziz Baswedan mengatakan, kehadiran mereka di Makassar karena melihat potensi jamaah umrah dari Sulawesi Selatan sangat besar.

"Potensi jamaah umrah disini besar, bahkan jamaah umrah dari Sulawesi Selatan terbesar kedua di Indonesia," tutur Abdul Aziz Baswedan.

Ia pun berharap kehadiran mereka di Makassar dapat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang maksimal.(*)