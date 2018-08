Ilusionis Indonesia, The Sacred Riana, gagal melaju ke babak semifinal America's Got Talent 2018. Berikut video aksi terakhirnya memainkan boneka voodoo hingga berjalan di dinding

TRIBUN-TIMUR.COM - Video Aksi Terakhir The Sacred Riana Sebelum Gagal Masuk Semifinal America's Got Talent 2018

Penampilan memukau The Sacred Riana di ajang bergengsi Amerika itu terhenti.

Padahal di aksi terakhirnya, The Sacred Riana tampil memukau.

Ilusionis asal Indonesia, The Sacred Riana gagal melanjutkan langkahnya ke babak semifinal ajang pencarian bakat America's Got Talent 2018.

Baca: 3 Link Live Streaming Siaran Langsung Bulu Tangkis Asian Games 2018 Perorangan: Wajib Sumbang Emas!

Baca: UPDATE Perolehan Medali Asian Games 2018 Jumat 24 Agustus Jam 06.00 Indonesia Dikejar Thailand

Baca: sscn.bkn.go.id - 5 Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2018, Perhatikan No 4 Bisa Kubur Mimpimu

Dilansir dari goldderby.com, The Sacred Riana tidak termasuk dalam tujuh penampil dengan suara terbanyak.

Aksi The Sacred Riana yang bikin juri America's Got Talent ketakutan. (YOUTUBE.COM/AMERICAS GOT TALENT)

Padahal, penampilan The Sacred Riana di babak perempat final mendapat banyak komentar positif dari juri yang terdiri dari Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B, dan Howie Mandel.

Sebagian juri berharap agar Riana berhasil menuju babak final.

Namun, pujian juri tak cukup menyelamatkan The Sacred Riana untuk lolos ke babak selanjutnya.

Usai dinyatakan tak lolos ke babak selanjutnya, The Sacred Riana mengunggah sebuah postingan dalam akun Instagram pribadinya, @rianariani, Kamis (23/8/2018).

The Sacred Riana mengunggah logo America's Got Talent dalam postingan tersebut.

Dengan singkat, The Sacred Riana mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ajang pencarian bakat tersebut.

"Thank You," tulis The Sacred Riana secara singkat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, The Sacred Riana tampil memukau dengan melibatkan 9 orang yang mirip dengannya.