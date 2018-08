Grand Prize 1 Toyota Alphard dan 8 All New CHR di SALE Merdeka Kalla Toyota

TRIBUN-TIMUR. COM - Sepanjang gelaran SALE Merdeka, Kalla Toyota memberikan berbagai kemudahan kepada pelanggan untuk memiliki produk Toyota impian.

Kemudahan tersebut seperti DP rendah mulai dari Rp 10 jutaan, angsuran ringan dan bunga rendah 3,5 persen.

Program SALE Merdeka Kalla Toyota berlangsung di Mal Ratu Indah Makassar dan Phinisi Point Makassar yang akan berlangsung hingga Minggu (26/8/2018) mendatang.

Masih dalam rangka peran Toyota sebagai Official Car Partner Asian Games 2018, program menarik khusus bagi pelanggan setia yang menunjukkan dukungan terhadap ajang ini akan diberikan apresiasi kesempatan mengikuti Toyota Special Deals.

“Setiap transaksi Toyota Grand New Avanza, All New Calya, New Agya, All New Yaris, All New Sienta, serta All New Rush berhak mendapatkan kesempatan mengikuti Grand Prize 18th Asian Games Special Deals yakni 1 unit Toyota Alphard dan 8 unit Toyota CHR yang akan diundi bagi pelanggan yang beruntung,” kata Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin.

Toyota Alphard yang merupakan kendaraan di kelas MPV (Multi Purpose Vehicle) Luxury serta All New CHR yang juga pendatang baru dalam line up Toyota hadir menjadi salah satu line up yang turut dipamerkan dalam kegiatan ini.

Untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah tersebut, pelanggan yang melakukan pembelian dalam kurun waktu Juli hingga September akan mendapatkan kupon digital yang dapat diisi melalui alamat web : www.toyotaspecialdeals.id.

Fasilitas cek kendaraan dan cek AC secara gratis serta cuci mobil bagi all merk juga masih berlaku hingga akhir kegiatan ini.