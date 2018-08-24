BERITA FOTO: Majelis Taklim Griya Mulya Asri Biringkanaya Makassar Halal Bihalal
- Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya
TRIBUN TIMUR/CITIZEN REPORTER
Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya menggelar silaturahmi dalam bentuk Halal Bihalal
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya menggelar silaturahmi dalam bentuk Halal Bihalal pada Rabu (22/8/2018).
Temanya "Memperat Silahturahim Sebagai Wujud Peduli Terhadap Sesama".
Ketua ORT 7 Perumahan GMA Kelurahan Pai Muhammad Naim Achmad berharap acara ini kian mempererat silaturahmi warga kompleks untuk bahu-membahu dan selalu kompak.
Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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