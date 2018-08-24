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BERITA FOTO: Majelis Taklim Griya Mulya Asri Biringkanaya Makassar Halal Bihalal

- Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya

BERITA FOTO: Majelis Taklim Griya Mulya Asri Biringkanaya Makassar Halal Bihalal
TRIBUN TIMUR/CITIZEN REPORTER
Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya menggelar silaturahmi dalam bentuk Halal Bihalal 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya menggelar silaturahmi dalam bentuk Halal Bihalal pada Rabu (22/8/2018).

Temanya "Memperat Silahturahim Sebagai Wujud Peduli Terhadap Sesama".

Ketua ORT 7 Perumahan GMA Kelurahan Pai Muhammad Naim Achmad berharap acara ini kian mempererat silaturahmi warga kompleks untuk bahu-membahu dan selalu kompak.

Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya menggelar silaturahmi dalam bentuk Halal Bihalal
Warga, pengurus masjid, dan pengurus Majelis Taklim RT 07 Perumahan Griya Mulya Asri Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya menggelar silaturahmi dalam bentuk Halal Bihalal (TRIBUN TIMUR/CITIZEN REPORTER)

Tags
Perumahan Griya Mulya Asri GMA PAI Biringkanaya
Perumahan Griya Mulya Asri GMA Makassar
Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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