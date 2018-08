Suzuki Pajang All New Ertiga Standarisasi Euro 4 di CCC

All New Ertiga

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Megahputra Sejahtera (PT MPS) Dealer roda empat Suzuki di Sulselbartra memajang produk teranyarnya, All New Ertiga di ajang Celebes Convention Center (CCC).

Sebagai wajah baru MPV di Indonesia, performa mesin All New Ertiga disempurnakan dengan mesin baru berkode K15B.

Owner PT MPS, Andree S menuturkan, mesin ini memberi lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138 Nm di 4.400 rpm.

"Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan dan irit BBM," katanya.

Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4.

"Berdasarkan uji coba tes BT2MP hasil konsumsi bahan bakar All New Ertiga sebesar 16,73 km per liter untuk transmisi automatic dan 18,09 km per liter untuk transmisi manual," katanya.

Untuk tampilan, kesan premium pada interior All New Ertiga dilengkapi dengan desain dashboard baru tampak lapang dengan aksen guratan ornamen kayu.

Head Unit Touch Screen memudahkan pengoperasian entertainment yang tersambung melalui bluetooth sehingga meningkatkan kebanggaan dan kepraktisan pemilik All New Ertiga sebagai mobil keluarga modern dan premium.

Desain flat bottom steering wheel baru yang dilapisi oleh aksen kulit menghadirkan kesan lebih modern, stylish sekaligus elegan.

Bagian seat didominasi nuansa beige dengan two tone color (GL, GX) dari bahan fabric high grade membuat All New Ertiga tampak elegan dan meningkatkan faktor kenyamanan.

Agar penumpang duduk lebih nyaman, All New Ertiga menyematkan banyak kompartemen untuk meletakkan barang-barang di bagian depan, masing-masing pintu di baris kedua, dan bahkan di baris ketiga.

Selain itu, All New Ertiga dilengkapi dengan Ventilated Cup Holders yang menjaga botol atau kaleng minuman tetap dingin.

All New Ertiga juga menyematkan socket untuk portal USB 12V di bagian depan dan konsol tengah saat penumpang ingin mengisi daya smartphone.