Spesifikasi dan Harga Oppo F9, Pemesanan Mulai 24 Agustus

TRIBUN-TIMUR.COM - Oppo resmi memboyong telepon seluler seri F9 ke Indonesia.

Smartphone ini dirilis sebagai penerus seri F7 yang juga masih belum lama diluncurkan.

Mengusung layar 6,3 inci, Oppo F9 diklaim sebagai salah satu telepon seluler dengan rasio screen-to-body terluas, yakni lebih dari 90 persen.

Pada bagian atas tersemat sebuah poni unik berbentuk tetesan air yang membungkus kamera depan.

Menurut Alinna Wen, Marketing Director Oppo Indonesia, bentuk poni yang unik ini memang menjadi salah satu inovasi Oppo di tahun 2018.

Alinna mengatkan tahun ini Oppo memang berbeda dan mengklaim punya beberapa terobosan yang out of the box.

"Kami punya terobosan dan ingin mengeksplorasi lebih banyak produk inovatif, Kami bawa serangkaian inovasi, seperti notch waterdrop, kamera ganda dan VOOC," ungkap Alinna dalam acara peluncuran di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Untuk spesifikasi, Oppo F9 menggunakan prosesor MediaTek Helio P60 sebagai dapur pacu yang dipadankan dengan dua varian RAM yakni 4GB dan 6GB.

Media penyimpanan Oppo F9 berkapasitas 64 GB yang bisa diperbesar lewat MicroSD hingga 256 GB.

Pada bagian punggung terdapat kamera ganda dengan orientasi horizontal di sisi kiri telepon seluler.