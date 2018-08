Spesial Iduladha, Nginap di Dalton Hotel Hanya Rp 398 Ribu

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Dalton Hotel & Convention Makassar tawarkan promo kamar spesial Hari Raya Iduladha 1439 Hijriyah (H).

Dimana melalui promo tersebut nginap di Dalton Hotel Makassar hanya Rp 398 ribu per malam, Rp 768 ribu per dua malam dan Rp 1.118 juta per tiga malam.

Paket terbaru sudah termasuk sarapan dan berenang, fasilitas free WiFi, diskon laundry 15 persen, diskon food and beverage 10 persen.

"Promo ini berlaku 26 Agustus 2018. Agar tak kehabisan kamar, disarankan booking sejak awal," ungkap Marcom Dalton Hotel Makassar, Irma kepada Tribun, Kamis (23/8/2018).

"Promo ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menghabiskan akhir pekan tanpa harus keluar kota dengan fasilitas hotel yang memanjakan," lanjut Irma.

Irma pun optimis promo tersebut dapat meningkatkan occupancy 17 hingga 19 persen. Karena setiap akhir pekan jika ada promo Dalton Hotel Makassar selalu menjadi pilihan.(*)