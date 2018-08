Sehari Usai Iduladha, Segini Harga Daging Ayam di Pasar Turatea Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Sehari pasca Iduladha 1439 H, harga daging ayam di Pasar Turatea, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, terpantau normal, Kamis (23/08/2018).

Seperti diungkapkan Baso (61), penjual ayam yang ditemui di lods penjualan daging ayam pasar Turatea.

"Masih pakai harga normal, ayam potong yang putih Rp 75 ribu per ekor yang merah Rp 60 ribu per ekor. Kalau perkilo Rp 25-27 ribu per kilogram," kata Baso.

Harga itu, menurut Baso berlaku sejak sepekan jelang perayaan Iduladha hingga saat ini.

Senada dengan Baso, penjual lainnya Hasna, mengungkapkan perubahan harga ayam dapat diketahui setelah stok daging lokal habis terjual.

"Belumpi ditahu ini turung atau akan naik karena belumpi habis ini stok lebaran kemarin. Nanti habis ini baru kita datangkan barang, disitu baru ditahu naik atau turung," ujar Hasna.

Pantaun di lods penjualan ayam pasar itu, pembeli terlihat tidak begitu ramai.