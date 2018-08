Mitsubishi Motors Panjang Dua Varian Baru Xpander di GIIAS Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Mitsubishi Motors ikut meramaikan pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar Auto Show 2018 di Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Panambungan, Makassar.

Mitsubishi Motors hadir di booth J dengan luas 272 meter persegi. Pada GIIAS Makassar 2018, Mitsubishi menampilkan tiga unit display yang terdiri dari model andalan mereka yaitu Xpander, Pajero Sport dan Triton Athlete.

“Bernuansa desain global yang didominasi warna hitam, Mitsubishi ingin mengusung tagline 'Drive Your Ambition', " kata Head of Promotion Department PT MMKSI, Harid Satriaji saat Press Conference menjelang pembukaan GIIAS Makassar beberapa waktu lalu.

Pada pameran yang akan berlangsung hingga 26 Agustus 2018 tersebut PT MMKSI juga memperkenalkan dua varian baru Xpander yaitu tipe Sport bertransmisi manual (MT) dan GLS bertransmisi matik (AT).

“Kami menghadirkan dua varian terbaru Xpander serta satu pilihan warna terbaru untuk menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelanggan small MPV sebagai wujud dari ambisi kami dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar otomotif Indonesia," kata Harid Satriadi.

Varian baru tersebut melengkapi enam varian yang sudah dipasarkan sebelumnya yaitu tipe Ultimate A/T, Sport A/T, Exceed A/T, Exceed M/T, GLS M/T, dan GLX M/T. “Diharapkan nantinya bisa semakin memperluas pasar Xpander,” harap Harid Satriadi.

Tambahan warna baru yakni Deep Bronze Metallic yang tersedia untuk varian Ultimate dan Sport. Varian warna tersebut semakin melengkapi pilihan yang sudah ada sebelumnya, Quartz White Pearl, Diamond Black Mica, Sterling Silver Metallic, Titanium Grey Metallic, dan Red Metallic.

Sejak diluncurkan tahun 2017 lalu Xpander menjadi market leader segmen Small MPV tercatat semester I 2018 dengan pangsa pasar 29,7 persen. Di Makassar dan Sulawesi Selatan Xpander sudah dipesan 3.220 unit sejak diluncurkan dan mampu meraih pangsa pasar sebesar 23 persen.(*)