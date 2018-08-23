Pemilu 2019
Maju Pileg 2019, Darmawangsyah Tanpa Pesaing Berat di Gerindra
Tak ada nama populer untuk level provinsi Sulsel selain Anwar Wahab, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Gerindra Sulsel masih menurunkan Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Darmawangsyah Muin, di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Tak ada nama populer untuk level provinsi Sulsel selain Anwar Wahab, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel.
Beberapa nama yang menemani Darmawangsyah yakni Sitti Hajar, Andi Karim, Rukiah, dan Irham.
Darmawangsyah meraih 23.661 suara di Pileg 2014.
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Juru Bicara Partai Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief masih optimis Gerindra mendapatkan suara signifikan di dapil yang meliputi Gowa dan Takalar itu
"Kami optimis dengan komposisi caleg Gerindra Sulsel di Gowa-Takalar," katanya, Kamis (23/8/2018).(*)
Pemilu 2019
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