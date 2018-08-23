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Pemilu 2019

Maju Pileg 2019, Darmawangsyah Tanpa Pesaing Berat di Gerindra

Tak ada nama populer untuk level provinsi Sulsel selain Anwar Wahab, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel.

Maju Pileg 2019, Darmawangsyah Tanpa Pesaing Berat di Gerindra
TRIBUN TIMUR/MUH HASIM ARFAH
Darmawangsyah Muin 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Gerindra Sulsel masih menurunkan Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Darmawangsyah Muin, di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Tak ada nama populer untuk level provinsi Sulsel selain Anwar Wahab, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel.

Beberapa nama yang menemani Darmawangsyah yakni Sitti Hajar, Andi Karim, Rukiah, dan Irham.

Darmawangsyah meraih 23.661 suara di Pileg 2014.

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Juru Bicara Partai Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief masih optimis Gerindra mendapatkan suara signifikan di dapil yang meliputi Gowa dan Takalar itu

"Kami optimis dengan komposisi caleg Gerindra Sulsel di Gowa-Takalar," katanya, Kamis (23/8/2018).(*)

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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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