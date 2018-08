FKIJK Sulselbar Gelar Turnamen Golf di Padivalley, Hadiahnya Bikin Melongo

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulselbar menyelenggarakan turnamen golf terbuka di Lapangan Golf Padivalley Gowa, Minggu (26/8/2018).

Ternamen tersebut terbuka untuk umum dengan jumlah peserta mencapai 140 orang yang berasal dari industri jasa keuangan, instansi pemerintahan, dan masyarakat umum.

Sejak pendaftaran dibuka, tercatat 160 orang yang mendaftar. Namun karena keterbatasan kapasitas lapangan, peserta dibatasi 140 orang.

Ketua panitia, Edy Awaludin yang juga Pimpinan Wilayah PT Bank Negara Indonesia (BNI) melibatkan perwakilan sejumlah lembaga jasa keuangan di Sulsel.

"Ini salah satu bentuk silaturahmi kita. Semoga sukses lah acaranya," kata Edo sapaanyam

Jalannya turnamen akan dipandu MC Avi Ravianti yang merupakan finalis Puteri Indonesia 2018 dari Sulsel.

Dalam turnamen akan dibagikan doorprize dua unit sepeda motor, Piala Bergilir FKIJK Sulselbar dan piala kategori best net flight, best net overall, best gross overall, dan beberapa kategori lainnya.

"Di samping itu, kami juga sediakan hadiah untuk para peserta yang berhasil meraih hole in one. Hadiah tersebut meliputi saru unit Xpander, satu unit Pajero Sport, satu unit Yaris, satu unit rumah, membership Padivalley selama satu tahun, dan deposito dengan total nilai Rp 250 juta," kata Edo.

Turnamen golf pertama yang diselenggarakan FKIJK Sulselbar sejak dikukuhkan Pj Gubernur Sulsel pada 6 Mei 2018 lalu.

"Turnamen tersebut akan menjadi agenda rutin setiap tahun dalam rangka menjalin kebersamaan sesama pelaku industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan tentunya dengan seluruh stakeholders terkait dan juga dengan masyarakat umum," kata Ketua FKIJK Sulselbar, Zulmi.