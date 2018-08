VIDEO: Daihatsu Hadirkan Tiga Line Up Teranyar di GIIAS Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Booth Daihatsu terasa nyaman dan bersahabat dengan tema “Light You Up” di GIIAS Makassar 2018.

Kepala Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) cabang Makassar Dodik Priambodo menuturkan, GIIAS Makassar Auto Show 2018 menjadi sarana efektif untuk penjualan produk otomotif termasuk Daihatsu.

Baca: Tawaran Menarik Daihatsu di GIIAS Makassar, dari DP Ringan hingga Tenor Panjang

"Pada pameran kali ini, kami menghadirkan tiga unit andalan, yaitu New Astra Daihatsu Ayla R (A/T) berwarna Orange, Astra Daihatsu Sigra R Deluxe (M/T) merah, dan Daihatsu All New Terios R (M/T) putih," katanya dalam jumpa pers di Cafe Pelangi Jl Kajaolalido, Makassar, Senin (20/8/2018)

Selengkapnya nonton video ini yuk.(*)