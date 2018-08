Astra Financial Perkenalkan Enam Perusahaan di GIIAS 2018 Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Astra Financial yang merupakan divisi jasa keuangan dari PT Astra International Tbk, menjadi sponsor utama dalam GIIAS 2018.

Sebagai sponsor utama GIIAS 2018, Astra Financial memperkenalkan enam perusahaan yang siap bersinergi dengannya dalam gelaran GIIAS 2018 di Makassar.

ACC brand dari PT Astra Sedaya Finance yang menawarkan pembiayaan mobil segala merek. TAF brand dari PT Toyota Astra Financial Services yang menawarkan pembiayaan mobil Toyota, Daihatsu, dan Lexus.

Asuransi Astra brand dari PT Asuransi Astra Buana yang menawarkan produk dan layanan jasa perlindungan asuransi kendaraan bermotor (Garda Oto dan Garda Motor), kesehatan (Garda Medika) dan usaha komersial.

Baca: Dukung Pameran Otomotif, Danny Berkeliling di Area GIIAS 2018

Permata Bank brand dari PT Bank Permata Tbk yang menawarkan rangkaian produk dan jasa perbankan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu dan keluarga, serta memberikan layanan bagi nasabah korporasi dan institusi.

FIFGROUP brand dari PT Federal International Finance yang merupakan pembiayaan sepeda motor merek Honda (FIFASTRA) dan beragam pembiayaan konsumen.

Astra Life brand dari PT Astra Aviva Life yang menyediakan produk asuransi yang komprehensif berupa asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link).

Dengan value proposition berupa best value, integrated dan speed, Astra Financial senantiasa mengedepankan prinsip “Prudent” dan menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Maka, tak heran bila di GIIAS 2018, Astra Financial mendapatkan pencapaian yang begitu gemilang. Astra Financial menghasilkan 4.611 aplikasi pembiayaan atau setara dengan Rp 1 triliun di GIIAS 2018 yang berlangsung pada 2-12 Agustus 2018 di ICE BSD City, Tangerang.

Baca: Ambisi dan Semangat Baru Mitsubishi Motors di GIIAS Makassar

“Kami bersyukur Astra Financial menghasilkan 4.611 aplikasi pembiayaan atau setara dengan Rp 1 triliun di keikutsertaan kami yang pertama kali sebagai sponsor utama," ungkap Direktur PT Astra International Tbk yang juga Director in Charge (DIC) Astra Financial, Suparno Djasmin.

"Meskipun GIIAS ini dominan pameran mobil baru, motor juga menghasilkan 237 aplikasi pembiayaan. Produk tabungan terbaru PermataBank yaitu PermataMe menghasilkan 2.440 nasabah baru. Produk Asuransi Astra dan Astra Life menghasilkan 346 polis baru,” lanjutnya.

Di GIIAS Auto Show Makassar 2018, sebagai solusi layanan keuangan dalam GIIAS 2018 kali ini, Astra Financial memberikan beragam program dan penawaran yang menarik sebagai solusi keuangan yang lengkap bagi pelanggan.

Jangan sampai ketinggalan meramaikan gelaran GIIAS Makassar Auto Show 2018. Berbagai syarat dan ketentuan tentang lomba yang digelar Astra Financial bisa di akses pada www.astrafinancial.co.id/giias.(*)