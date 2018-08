Yuk, Salat Idul Adha di Four Points, Manajemen Hotel Kurban 2 Ekor Sapi

Hotel Four Points, Jl Landak Baru, Makassar,

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar memfasilitasi umat Islam di Makassar yang ingin menunaikan Salat Idul Adha 1439 Hijriyah.

Dimana manajemen Hotel yang berada di bawah payung IMB Group tersebut menyiapkan Golden Lily Ballroom yang dapat menampung ribuan jamaah.

Markom Manager Four Points Makassar, Hardika Prayogo Rivai mengatakan yang bertindak sebagai Imam ialah Syamsuddin Hamid Al Hafidz dan Khatib ialah Drs H Abubakar Wasahua, M.H.

"Ballroom yang kami siapkan dapat menampung 3.500 jamaah. Ini kami lakukan agar jamaah merasa nyaman dan aman," turut Hardika Prayogo.

Memfasilitasi masyarakat untuk salat Idul Adha dan Idul Fitri sudah menjadi agenda tahunan Four Points by Sheraton Makassar sebagai wujud kepedulian bagi lingkungan sosial dan agama.

"Kita juga ada hewan kurban yang akan disembelih, untuk sementara ada dua ekor sapi," ungkapnya kepada Tribun Timur saat dikonfirmasi, Senin (20/8/2018).