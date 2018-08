SALE Merdeka Toyota Tawarkan Bunga Mulai 3,5 Persen, Ada Promo Berhadiah Juga Lho!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari keempat gelaran Kalla Toyota Semua Lebih Mudah (SALE) Merdeka berlangsung meriah.

Expo terbesar dan terlengkap dari Kalla Toyota ini digelar di area indoor dan outdoor Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi dan Mall Phinisi Point (PiPo) Jl Metro Tanjung Bunga hingga Minggu (26/8/2018).

Puluhan unit display kendaraan Toyota favorit keluarga dipajang, agar memudahkan calon customer melihat secara langsung unit yang diingingkan.

Istimewanya hanya selama SALE Merdeka ini, Kalla Toyota menawarkan angsuran ringan mulai Rp 2 juta serta bunga rendah mulai 3,5 persen ditawarkan kepada calon customernya.

Tidak hanya itu, beberapa paket DP (uang muka) rendah pun ditawarkan.

Sebut saja Grand New Avanza dapat dibawa pulang Rp 10 jutaan, All New Calya mulai Rp 12 juta, New Agya Rp 15 jutaan.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya Senin (20/8/2018) menuturkan, customer yang melakukan transaksi selama SALE Merdeka, berhak mendapatkan kesempatan memenangkan lucky dip dan special deals Toyota.

"Ini dikhususkan untuk pembelian Toyota New Agya, All New Calya, All New Sienta, dan New Yaris. Lucky dip ini berhadiah utama Samsung Gear Watch, e-Money, dan Voucher Bugis Water Park senilai jutaan rupiah," kata Aswan.

Adapun Voucher Free Jasa dan Part di bengkel resmi Kalla Toyota khusus untuk transaksi Toyota New Agya dan All New Calya.(*)