Resmikan Showroom Pertama di Makassar, DFSK Andalkan Mobil Glory 580

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Konsumen Indonesia menginginkan produk mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu menunjang aktivitasnya setiap saat.

Kendaraan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) yang saat ini menjadi salah satu pilihan utama di pasar otomotif Indonesia.

DFSK yakin dan optimis bahwa dengan memperluas jaringan ke Makassar merupakan langkah yang tepat untuk menghadirkan SUV Glory 580.



DFSK Glory 580 merupakan produk modern berfitur canggih yang dilengkapi dengan teknologi berskala internasional dan merefleksikan kualitas produk yang tinggi.

SUV ini mengusung filosofi produk, More Intelligent, More Comfort, More Safe.

Glory 580 telah dibekali dengan pengaturan 7-tempat duduk yang fleksibel, ruang bagasi ekstra besar, dan lebih dari 30 ruang penyimpanan individual yang menyuguhkan kepraktisan bagi penumpang.



"Pengalaman berkendara yang menyenangkan juga menjadi salah satu faktor yang dipilih oleh konsumen. Glory 580 dilengkapi mesin 1.5L Turbo atau 1.8L," ungkap Managing Director of Sales Center PT Sokonindo Aitomobile, Franz Wang.

Sebagai tambahan beberapa fitur mutakhir juga diaplikasikan, seperti Smart Key, Electric Sunroof, dan Tire Pressure Monitoring System.

Termasuk lebih dari 200 titik kendali kebisingan dan getaran (NVH), yang menjanjikan pengalaman berkendara yang nyaman serta menyenangkan.(*)