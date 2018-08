Intip Prestasi Karina Ayu Ghimas, Desainer Muda Indonesia Toreh Prestasi di London

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Memiliki kemampuan atau skill merupakan suatu keistimewaan, apalagi jika hal tersebut telah terlihat diumur belia.

Karina Ayu Ghimas membuntikannya, ia merupakan salah satu Desainer muda asal Indonesia asal Bengkulu.

Karina sapaan karibnya mengembangkan prestasinya hingga ke kancah internasional.

Usianya yang bisa dibilang masih belia namun telah menorehkan beberapa prestasi.

Diantaranya designer of the year for womenswear collection - istituto marangoni Milan, (show in Milan), dan international school womenswear collection of the year - istituto marangoni (show in London).

Karina mengungkapkan jika ada beberapa rancangan konsep desainnya yang unik-unik, diantaranya gaun konsep perpaduan antara budaya Indonesia dan Barat.

Dikatakannya, gaun tersebut dibentuk seperti gaun berkuda abad ke-19, di mana cara merancangnya dengan memperhatikan volume bentuk mai dari sisi kanan rok yang memiliki beberapa side saddle.

"Saya melihat kembali ke pola asli dari era itu, dari setelan yang disesuaikan dengan lengan gigot, sampai rok berkuda itu sendiri yang menginspirasi saya banyak untuk melakukan bentuk dan eksperimen baru," katanya pada tribun-timur.com, melalui pesan WhataApp, Senin (20/8/2018).

Setiap desainnya untuk pilihan kain, kebanyakan memakai garis-garis yang merupakan kain khas yang tersesuaikan di era itu untuk pakaian berkuda.