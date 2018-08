TRIBUN-TIMUR.COM - Deddy Corbuzier akan Nikahi Netizen yang Numpang Promosi Judi di Akunnya, Asal . . .

Media sosial kini tidak hanya sekedar ajang eksis melainkan sudah menjadi ladang bisnis raksasa.

Sudah hal biasa jika Instagram artis dijadikan ladang promosi bagi pemilik akun Instagram yang berjualan.

Termasuk Instagram pesulap kondang Deddy Corbuzier, yang tak luput dari komentar para penjual.

Namun agaknya Deddy risih dengan promosi judi online yang dilontarkan di kolom Instagramnya pada Minggu (19/8/2018).

Ia pun menantang sang pemilik akun untuk bertemu.

Tidak hanya itu, ajakan menikah pun dilontarkan Deddy, dengan syarat foto profilnya adalah benar dirinya.

"@vivihuang88 bener kamu secantik ini? Kalau iya yuk ketemuan. I will fall in you.

Or even marry you (atau bahkan menikahimu)," balas Deddy.