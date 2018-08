Daihatsu Pamer Tiga Mobil Andalan di GIIAS Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebagai sahabat masyarakat Indonesia, Daihatsu aktif mengikuti rangkaian pameran otomotif yang salah satunya adalah Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar Auto Show 2018 di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Event ini digelar selama 6 hari mulai 21-26 Agustus 2018.

Menempati area seluas 160 meter persegi (m2), booth Daihatsu terasa nyaman dan bersahabat dengan tema “Light You Up”.

Kepala Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) cabang Makassar Dodik Priambodo menuturkan, Sebagai ajang pameran otomotif terbesar di Makassar, GIIAS Makassar Auto Show 2018 menjadi sarana efektif untuk penjualan produk otomotif termasuk Daihatsu.

"Pada pameran kali ini, Daihatsu menghadirkan tiga unit andalan, yaitu 1 Unit New Astra Daihatsu Ayla R (A/T) – Orange, 1 unit Astra Daihatsu Sigra R Deluxe (M/T) – Merah, dan 1 unit Daihatsu All New Terios R (M/T) – Putih," katanya dalam jumpa pers di Cafe Pelangi Jl Kajaolalido Makassar, Senin (20/8/2018). (*)