Pediasure Sedang Promo, Varian 850 gram Sisa Rp 269 ribu

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar kembali rilis promo turun harga untuk aneka produk berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 22 Agustus 2018.

Pantauan Tribun, Jumat (17/8/2018) Pediasure all variant 850 gram dari Rp 282 ribu per kaleng menjadi Rp 269 ribu. Ensure Fos all variant 400 gram dari Rp 132.900 per kaleng menjadi Rp 116.500.

Selanjutnya Produgen Hi Cal Vitafirst 245 gram dari Rp 38 ribu per kotak menjadi Rp 31.900. Produgen Hi Cal Gold 245 dari Rp 42.200 per kotak menjadi Rp 35.500.

Vidoran Xmart 1+, 3+, 5+ all variant 375 gram dari Rp 24.500 per kotak menjadi Rp 20.500. Vidoran Xmart 1+, 3+, 5+ all variant 750 gram dari Rp 45 ribu per kotak menjadi Rp 37.900.

Bendera SCM all variant 490 gram dari Rp 14 ribu per pouch menjadi 12.500. Bendera UHT sweeten delight 225 ml dari Rp 4.900 menjadi Rp 3.900 per kotak.

Dancow 1+, 3+, 5+ all variant 800 gram dari Rp 89.500 per kotak menjadi Rp 80.500. Milko gereal 200 ml diskon 20 persen sehingga harganya dari Rp 4.700 per botol menjadi Rp 3.500.

Sementara itu, Prenagen Mommy UHT Coklat Malt 200 ml ditawarkan dengan harga Rp 10 ribu per kotak, dimana beli dua gratis satu untuk varian yang sama.(*)