Daging Giling dan Rendang Spesial Turun Harga di Lotte Mart

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Aneka produk ditawarkan dengan harga lebih murah di Lotte Mart Panakkukang khususnya aneka daging, buah dan sayur. Promo hingga 22 Agustus 2018.

Seperti Daging Rendang Spesial dari Rp 13.780 per 100 gram menjadi Rp 12.680. Daging Giling Spesial dari Rp 12.980 per 100 gram menjadi Rp 11.880.

Lalu Daging Semur Reguler dari Rp 12.580 per 100 gram menjadi Rp 11.980. Daging Rawon dari Rp 11.980 per 100 gram menjadi Rp 11.280.

Sementara untuk buah ada Pepaya Calina dari Rp 1.090 per 100 gram menjadi Rp 950. Terong Belanda dari Rp 1.980 per 100 gram menjadi Rp 1.680.

Apel Fuji Rossy dari Rp 5.590 per 100 gram menjadi Rp 4.750. Pear Century dari Rp 2.350 per 100 gram menjadi Rp 1.990. Wortel AB dari Rp 1.150 per 100 gram menjadi Rp 990.

Lalu ada Kentang Granola dari Rp 1.990 per 100 gram menjadi Rp 1.880. Fillet Ayam dari Rp 9.980 per 100 gram menjadi Rp 8.890.

Telur Ayam Negeri Biosecurity 10s dari Rp 27.500 per pack menjadi Rp 25.500. Aneka Bakso Seafood dari Rp 8.590 per 100 gram menjadi Rp 7.990.(*)