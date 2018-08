Aneka Buah Turun Harga di Hypermart Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Hypermart Mal Panakkukang Makassar merilis promo turun harga untuk aneka produk, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 23 Agustus 2018.

Pantauan TribunTimur.com, Sabtu (18/8/2018) untuk buah ada Anggur Red Globe dari Rp 5.990 menjadi Rp 4.290 per 100 gram.

Semangka merah non biji dari Rp 990 per 100 gram menjadi Rp 790 per gram.

Lalu ada Buah Naga Merah dari Rp 2.900 menjadi Rp 2.590 per 100 gram.

Pear Packham dari Rp 4.500 menjadi Rp 3.390 per 100 gram. Apel Fuji Wangshan hanya Rp 5.190 per 100 gram.

Selanjutnya ada Melon Sky Roket per 100 gramnya hanya Rp 1.690.

Mangga Harum Manis Super hanya Rp 3.950 per 100 gram. Salak Pondok hanya Rp 1.890 per 100 gramnya.

Lalu ada Jeruk Keprok Madu hanya Rp 2.290 per 100 gram. Kiwi Green Zespri per 100 gram hanya Rp 8.900.

Manggis per 100 gramnya seharga Rp 2.990. Century Pear per 100 gram seharga Rp 1.990.

Begitu juga dengan Kiwi Gold Zespri per 100 gramnya seharga Rp 11.900.

Labu Kabocha per 100 gramnya seharga Rp 2.350.

Labu Siam seharga Rp 1.290 per 100 gram. Tomat Beef seharga Rp 2.690 per 100 gram.(*)