Manajemen Dalton Makassar Juga Gelar Pengibaran Bendera Merah Putih 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Dalton Hotel Makassar turut memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73.

Salah satu cara yang dilakukan manejemen Dalton Hotel Makassar ialah menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di depan hotel, Jumat (17/8/2018).

Pengibaran bendera merah putih tersebut berlangsung lancar dan dipimpin langsung General Manager Dalton Hotel Makassar, Junaidi Salam.

"17 Agustus menjadi momentum memupuk semangat nasionalisme dan gotong royong baik bagi karyawan hotel dan seluruh warga Indonesia," kata Junaidi Salam.

Selain upacara pengibaran bendera merah putih manajemen Hotel Dalton Makassar juga menggelar beberapa lomba khas 17 Agustus.

Lomba tersebut diantaranya lomba make up, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba menyanyi, lomba goyang balon, dan masih banyak lagi.

"Moment ini sangat kami nantikan, semua karyawan antusias, karena dengan upacara dan lomba-lomba seprti ini tim work semakin erat. Apalagi moto kami together we are one, together we are stronger," ungkap Junaidi Salam.(*)