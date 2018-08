Idris Manggabarani Pimpin Upacara HUT ke-73 RI di Four Points

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia berlangsung khidmat di halaman depan Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (17/8/2018).

Upacara tersebut dihadiri seluruh staff karyawan Four Points by Sheraton Makassar dan IMB Group yang jumlahnya mencapai 500 orang.

H Andi Idris Maggabarani selaku Owner IMB Group dan ketua DPD Gerindra Sulsel didapuk sebagai inspektur upacara.

Dalam pidatonya, Idris Manggabarani kembali mengajak para peserta upacara untuk terus mengingat nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan.

"Sipakalebbi, sipakainga, sipakacecce, sipakatau yang dilandasi agama dan moral serta etika yang senafas dengan esensi semua ajaran agama agar kita dapat saling menghargai perbedaan satu sama lain," ujarnya melalui rilis diterima Tribun Timur.

Ia juga menitik berantakan agar karyawan dan staff lebih fokus dalam bekerja, jangan ada kata malas ataupun takut untuk maju bersama membangun negara.

Selain itu hari kemerdekaan ini menjadi momentum yang tepat untuk saling menyatukan tekad dan semua potensi agar dapat memajukan Sulawesi Selatan lebih baik lagi.

Pengibaran bendera sang merah putih yang dilaksakan oleh staff dari Four Points by Sheraton Makassar membuat General Manager Four Points sangat bangga.

“Saya sangat senang serta bangga upacara kemerdekaan yang ke-73 ini memberi nilai spirit & kekompakan layaknya pejuang kemerdekaan RI,” kata General Manager Four Points, I Gede Sujana.(*)