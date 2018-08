Rektor Unismuh Diundang Hadiri Forum Perdamaian Dunia

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr H Abdul Rahman Rahim, menjadi satu dari 60 tokoh perdamaian global yang menghadiri the7th” World Peace Forum (WPF) di Jakarta, Selasa-Kamis, 4-16 Agustus 2018.

Kegiatan ini dilaksanakan Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) berkerja sama dengan Center for Dialog and Cooperation Among Civilization (CDCC) dan Chengho Multi Culture and Education Trust (CMCET).

Rektor Unismuh Makassar mendapat undangan khusus dari Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).

World Peace Forum yang digagas CDCC dan CMCET sejak 2006 merupakan forum silaturahmi dan silaturahmi dwi-tahunan bagi para pembuat kebijakan, ulama, intelektual, tokoh dan pegiat dari dari berbagai negara.

Selama kegiatan berlangsung peserta banyak mendapatkan materi tentang jalan tengah menuju peradaban dunia baru.

World Feace Forum mengambil tema “ The Middle Path for the World Civilizationn”.

Tema ini dipandang tepat untuk dipromosikan kepada dunia mengingat jalan tengah merupakan tradisi dan pengalaman Indonesia dalam upayanya berkontribusi positif dalam memelihara perdamaian dunia.

'Selama beberapa hari kegiatan, materinya cukup padat. Dimulai membahas tentang jalan tengah dunia baru dalam perpektif agama, kemudian membahas tentang dunia baru dalam perspektif ideology nasional serta dunia baru implementasinya dalam budaya," tutur Rahman, Kamis (16/8/2018).(*)