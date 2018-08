Daftar Ucapan 17 Agustus 2018 atau HUT Kemerdekaan RI ke-73, Cocok di WhatsApp, Facebook, IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.

Tahun 2018 ini, kemerdekaan Indonesia genap berusia 73 tahun setelah sekian lama mengalami penjajahan pada masa lalu.

Untuk mengapresiasi kemerdekaan Indonesia yang ke-73, kamu bisa mengungkapkan ucapan rasya syukur karena terbebas dari para penjajah.

Pengguna sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook dan lainnya bisa menyemarakkan kemerdekaan Indonesia yang ke-73 dengan cara mem-posting kata-kata atau ucapan selamat Hari Kemerdekaan.

Jika kamu ingin ucapan tersebut berbeda dari yang lain, kamu bisa mengucapkan atau menulisnya dalam bahasa Inggris.

BanjarmasinPost.co.id telah menghimpun dari berbagai sumber, ucapan selamat Hari Kemerdekaan dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya:

1. On Independence Day, Here's wising your dreams of a new tomorrow come true. Now and Always Happy Independence Day to you!

Terjemahannya: Pada Hari Kemerdekaan, Inilah impian impian Anda tentang esok yang Baru menjadi kenyataan. Sekarang dan Selmanya Selamat Hari Kemerdekaan bagi Anda!

2. Independence is a Precious gift of God, May We Always Remain Independent , A Very Happy Independence Day To You.

Terjemahannya: Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang Berharga, Semoga Kita Selalu Tetap Merdeka, Selamat Hari Kemerdekaan Yang Sangat Membahagiakan Bagi Anda.