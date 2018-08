Beli 1 Gratis 1 Tiket di Bugis Waterpark

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Banyak cara dilakukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia (RI) yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.

Manajemen Bugis Waterpark Adventure Makassar turut serta dalam rangka merayakan HUT RI ke-73 dengan menawarkan promo menarik.

Beragam diskon ditawarkan manajemen Bugis Waterpark Adventure mulai dari promo Kartu Kredit BCA beli satu gratis satu berlaku debit, Kartu Kredit Bank Mandiri beli satu gratis satu.

Lalu pembelian tiket lewat traveloka diskon 30 persen berlaku setiap hari dan special promo HUT Ke-73 RI Buy one Get one free.

Public Relation dan Marcom Bugis Waterpark Fadel Muhammad Mengatakan, promo tersebut merupakan bagian dari apresiasi Bugis Waterpark Adventure dalam ikut serta merayakan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke 73 tahun.

"Kami berharap promo yang kami tawarkan di ini dapat dinikmati oleh para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan atau weekend di Bugis Waterpark Adventure bersama teman dan keluarga," kata Fadel.

"Adapun periode promo mulai 17 hingga 19 Agustus 2018," lanjut Fadel Muhammad melalui rilis diterima Tribun Timur Makassar, Kamis (15/8/2018).(*)