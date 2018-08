Punya Loyalitas Tinggi Terhadap Negara, Sumarsono Dapat Tanda Kehormatan Ini dari Jokowi

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 2018, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri yang juga Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono dianugrahi Tanda Kehormatan RI dari Presiden Joko Widodo.

Penganugerahan dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu, 15 Agustus 2018 di Istana Negara. Sumarsono meraih Tanda Kehormatan RI Bintang Jasa Pratama sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri).

"Alhamdulilah penghargaan di Istana Negara, namanya Bintang Jasa, ada delapan orang termasuk saya," sebut Sumarsono, via rilis ke tribun-timur.com, Rabu (15/8).

Penghargaan ini untuk kategori Bintang Jasa Pratama, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta dan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini adalah satu-satunya.

Soni sapaan akrab Sumarsono ini menyelesaikan pendidikan Starta Satu (S1) di jurusan Administrasi Negara (1984) di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Master in Development Management (1989) di The Asian Institute of Management, Manila, Filipina. Dan S3 Doktor Manajemen (2005) Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Sementara penugasannya sebagai Penjabat dan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah, di tiga tempat.

Pertama, Penjabat Gubernur Sulawesi Utara. Sejak 21 September 2015 hingga 22 Februari 2016. Kedua, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sejak 28 Oktober 2016 - 11 Februari 2017 yang dilanjutkan pada 7 Maret hingga 15 April 2017 dan terakhir Penjabat Gubernur Sulsel dari 9 April 2018 hingga sekarang.

Riwayat jabatan pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur 22 Februari 1959 ini di bekerja di lingkungan Kemendagri sejak tahun 1985. Kini dengan pangkat/golongan Pembina Utama IV/e.

Soni sudah berpindah-pindah jabatan. Ditjen Pembangunan Daerah, Depdagri sebagai Direktur Keserasian Pembangunan Daerah (2001-2003), pernah juga di Ditjen Pengembangan Wilayah (2003-2004), dan Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah (2004-2005).