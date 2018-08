Ini Spesialnya Brazilian BBQ Menurut Executive Chef Aston Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Hotel Aston Makassar selalu hadir dengan promo-promo menarik demi memanjakan pengunjung setianya.

Mulai awal September 2018 mendatang dan seterusnya hotel yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No 10, Makassar ini akan menghadirkan promo All You Can Eat khusus menu Barbeque dengan konsep terbaru Brazilian Barbeque.

Brazilian Barbeque akan disajikan di D’Lounge, lantai 19 Hotel Aston Makassar, lokasi strategis untuk bersantai menikmati sajian Barbeque disertai alunan musik Brazil akan menambah kesan romantis dan nyaman.

Digelar setiap Sabtu mulai pukul 19.00-22.30 wita, Brazilian Barbeque ini pertama kali hadir di Aston Makassar dengan menggunakan bahan-bahan impor diserta pengolaan yang menggugah selera.

Seperti yang diungkapkan Executive Chef, Irwan kepada Tribun Timur, Rabu (15/8/2018).

"Di Makassar Barbeque sedang tren, jadi kami di Aston Makassar mencoba mengmbangkan dengan konsep Brazil, dimana para tamu dimanjakan dengan cara penyajiannya yang berbeda yakni para pelayan akan berdiri di setiap meja tamu memotongkan Barbeque sesuai selera tamu," katanya.

Dikatakannya daging barbeque ini disajikan secara utuh di hadapan tamu, dengan olahan rasa khas Aston Makassar.

"Dengan tema baru ini tamu mendapatkan suasana baru untuk memanjakan lidahnya," tuturnya. (*)