All You Can Eat, Brazilian BBQ Aston Makassar Dibanderol Rp 175 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Hotel Aston Makassar akan menghadirkan Brazilian Barbeque mulai awal September 2018 mendatang.

Tema yang diusung kali ini sangat menarik dimana Barbeque disajikan di area Roof Top atau ketinggian lantai 19 bangunan Hotel Aston Makassar.

Digelar setiap Sabtu mulai pukul 19.00-22.30 wita, Brazilian Barbeque ini pertama kali hadir di Aston Makassar dengan menggunakan bahan-bahan impor diserta pengolaan yang menggugah selera.

"Barbeque merupakan makanan yang disajikan mulai dari daging sapi, ayam, seafood yang dimasak dengan cara dipanggang langsung oleh chef andalan Aston Makassar," kata Marketing Communication, Rari Maharani pada peluncuran konsep baru Barbeque di Olympus Resto, Hotel Aston Makassar, Rabu (15/8/2018).

Menyasar pecinta Barbeque di Makassar, Aston Makassar menghadirkan variasi menu yang disajikan mulai dari menu pembuka seperti salad, menu utama yang disajikan prasmanan juga berbagai pilihan dessert yang semuanya dapat dinikmati oleh tamu.

"Selain menikmati suasana kota dimalam hari dari ketinggian lantai 19, sajian menu All You Can Eat ini juga akan diiringi oleh Live Music dan DJ Performance yang tentunya akan membuat suasana makan malam menjadi nyaman dan menarik untuk dinikmati diakhir pekan bersama keluarga atau rekan-rekan," ujarnya.

Adapun harga yang ditawarkan untuk menikmati seluruh menu yang disajikan hanya dengan membayar senilai Rp 175 ribu saja per orang.

Selain itu ada tambahan promo khusus lagi untuk pemesanan Buy 2 Get 1 Free hingga September bagi pelanggan yang ingin menikmati akhir pekan dengan makan malam bersama keluarga, kerabat, rekan kerja atau teman-teman. (*)