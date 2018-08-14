VIDEO: Dollar Tembus Rp 14.600, Begini Reaksi Selle KS Dalle
Selle KS Dalle meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan upaya agar nilai tukar mata uang Dollar stabil
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Komisi Bidang Ekonomi DPRD Sulsel Selle KS Dalle meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menstabilkan ekonomi setelah nilai tukar mata uang Dollar tembus Rp 14.600.
Hal ini dia sampaikan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (14/8/2018).
Legislator dari Partai Demokrat ini mengatakan, selain persiapan maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi juga bertanggung jawab atas stabilitas ekonomi.
Baca: Dollar Tembus Rp 14.600, Ketua Apindo Makassar: Berimbas pada Bahan Baku Impor
Jika ekonomi tak stabil, maka akan berakibat pada sektor lain.
Apa saja kata Selle, berikut videonya!
Baca Juga
-
Dollar Tembus Rp 14.600, Ketua Apindo Makassar: Berimbas pada Bahan Baku Impor
-
Dollar Tembus Rp 14.600, Selle KS Dalle Minta Presiden Jokowi Stabilkan Ekonomi
-
Rupiah Melemah Terhadap Dollar AS, Ini Kata Dosen Ekonomi Unhas
-
Diam-Diam, Ishak Ngeljaratan Tiap Bulan Nasihati Selle KS Dalle
-
Bersaing di Dapil yang Sama dengan Syahrir Kube, Ini Respon Selle KS Delle
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin