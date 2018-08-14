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VIDEO: Dollar Tembus Rp 14.600, Begini Reaksi Selle KS Dalle

Selle KS Dalle meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan upaya agar nilai tukar mata uang Dollar stabil

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Komisi Bidang Ekonomi DPRD Sulsel Selle KS Dalle meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menstabilkan ekonomi setelah nilai tukar mata uang Dollar tembus Rp 14.600.

Hal ini dia sampaikan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (14/8/2018).

Legislator dari Partai Demokrat ini mengatakan, selain persiapan maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi juga bertanggung jawab atas stabilitas ekonomi.

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Jika ekonomi tak stabil, maka akan berakibat pada sektor lain.

Apa saja kata Selle, berikut videonya!

Tags
dollar AS
Selle KS Dalle
Kurs Rupiah
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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