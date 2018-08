Rupiah Melemah Terimbas Krisis di Turki

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Pekan ini, nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp 14.600 per dolar Amerika Serikat (AS) dari penutupan akhir pekan lalu di level Rp 14.478 per dolar AS.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS tersebut karena imbas dari krisis ekonomi yang sedang terjadi di Turki.

Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI), Dwityapoetra S Besar PhD mengatakan, kondisi tersebut sebagai implikasi dari sistem perekonomian yang terbuka.

"Kita melihat depresiasi yang terjadi pada rupiah dan negara-negara di emerging market lainnya saat ini bersumber dari faktor eksternal khususnya terimbas permasalahan di Turki yg mempengaruhi sentimen investor global," ungkapnya.

Sehingga kondisi tersebut akan membuat investor wait and see terhadap penyelesaian permasalahan di Turki khususnya untuk rencana ekonomi dan moneter ke depannya.

Peristiwa tersebut masih temporer. Apabila terjadi dalam jangka panjang tentunya akan menaikkan harga barang-barang impor di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti besi baja, mesin-mesin, gula dan beberapa produk impor lainya.

Menyikapi kondisi tersebut dipastikan pemerintah akan memastikan dampak sentimennya bisa di moderasi denga pengelolaan permintaan valas BUMN, lebih selektif terkait program strategis yang banyak membutuhkan impor dan lainnya.

"Harapannya masyarakat tidak perlu khawatir karena BI akan selalu ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang penting adalah mengurangi konsumsi impor yang tidak perlu dan melakukan hedging," ungkap Dwityapoetra.(*)