Promo Kemerdekaan, DP Mulai Rp 10 Juta di SALE Merdeka Kalla Toyota

Kalla Toyota menggelar test drive sekaligus display mobil terbaru All New C-HR di Trans Studio Mall (TSM), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, beberapa waktu lalu.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Bulan Agustus kali ini kembali lagi diwarnai dengan semangat kemerdekaan, sejalan dengan Kalla Toyota yang terus optimis memberikan kemudahan bagi pelanggannya.

Terkhusus bulan ini, dirangkaikan dengan gelaran Sale Merdeka yang semakin dekat pada masyarakat yang akan menyuguhkan benefit hingga fasilitas dan semarak lomba bertajuk kemerdekaan.

Kegiatan yang akan berlangsung pada 17 hingga 26 Agustus 2018 serentak di area indoor dan outdoor Mal Phinisi Point Makassar dan Mal ratu Indah (MaRI) Makassar.

Expo Terbesar dan Terlengkap dari Kalla Toyota ini menampilkan seluruh line up Kendaraan Toyota, mulai dari segmen MPV yang merupakan mobil keluarga dengan berbagai fungsi seperti All New Calya, Grand New Avanza, Grand New Veloz, All New Sienta dan All New Kijang Innova.

Di segment SUV sangat lengkap dengan kehadiran Fortuner dan All New Rush yang tampil semakin tangguh hingga segment compact lengkap dengan menampilkan New Agya dan All New Yaris dalam Special Display dari Kalla Toyota.

All New CHR merupakan produk terbaru yang diluncurkan di tahun 2018 juga hadir menyapa pelanggan setia.

Tidak ketinggalan Segment Luxury Kalla Toyota dengan line up All New Voxy, Alphard, New Alphard, New Vellfire dan FT 86 tampil mewah akan mencuri perhatian pelanggan.

“Tidak hanya kendaraan penumpang, Toyota segment komersial juga hadir melengkapi dengan tipe All New Hilux dan New Dyna yang merupakan kendaraan angkutan barang nomor satu di kelasnya dengan total jumlah kendaraan display Sebanyak 54 unit,” ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota, Selasa (14/8/2018).

Pilihan kendaraan tersebut dapat dibawa pulang dengan kemudahan angsuran ringan mulai Rp 2 jutaan dan DP mulai Rp 10 jutaan atau memilih bunga rendah.(rul)