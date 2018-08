TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Pramuka ke-57 2018 - Kumpulan Kata Mutiara Bahasa Inggris Cocok untuk Facebook & Instagram

Selamat Hari Pramuka! Dirgahayu Hari Ulang Tahun ke-57 untuk Hari Kepanduan Indonesia !

Ya, di tengah ancaman disintegrasi bangsa, semangat menggelorakan gerakan Pramuka yang penuh nilai-nilai kebersamaan dan kekompakan perlu digencarkan lagi.

Dengan gerakan Pramuka, perbedaan bisa menjadi berkah positif lewat semangat kebersamaan.

Kata "Pramuka" merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya.

Nah, untuk membakar semangat jiwa muda gerakan Pramuka dalam berkarya membangun bangsa, berikut ini kumpulan kata-kata mutiara berbahasa Inggris, untuk penyemangat Hari Pramuka.

Kata-kata Mutiara Berbahasa Inggris Penyemangat Hari Pramuka :

Something that is difficult when you have to smile, just because you do not want to explain to others why you are sad.

We can not make other people grow up, because being an adult is a choice, not coercion.

Love is beauty, but not every beauty have lovePoliteness Is the oil which reduces the friction against each other.

Did not know it was love!