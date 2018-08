Empat Terdakwa Penculikan Balita Dituntut Berbeda di PN Makassar

Laporan wartawan Timur, Hasan Basri

TRIBUN - TIMUR.COM, MAKASSAR - Terdakwa kasus dugaan penculikan balita berusia 1,5 tahun di Jl Pendidikan Raya Komplek IKIP, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan hukuman itu dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (14/08/2018), yang dipimpin langsung Majelis Hakim, Rusdianto dan dua hakim anggota lainya.

Terdakwa Yusfikar Majid alias Yus (staf DPRD Kabupaten Barru), Andi Rezha Septian Abbas alias Risal (28 tahun), dan Anwar alias Abang dituntut selama enam (6) tahun penjara.

"Ketiga terdakwa dituntut enam tahun penjara, kecuali Yuliasri alias Ayu dituntut lima tahun penjara," kata Kuasa Hukum salah satu terdakwa, Yuda kepada Tribun, Selasa (14/08/2018).

Perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 83 Jo pasal 76 F UU RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan snak.

Sebagaimana telah diubah menjadi UU no. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Yuda atas tuntutan JPU terhadap klienya, pihaknya memastikan akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada dua pekan mendatang.

Tuntutan JPU Kejari Makassar dianggap sangat memberatkan klien mereka. Yuda menyebut perbuatan klienya murni percobaan dan belum bisa dikategorikan dalam penculikan.

"Karena belum cukup 1 x 24 jam, maka belum bisa dikatakatan kategori penculikan dan motipnya tidak jelas. Kami pasti ajukan pembelaan," tuturnya.

