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VIDEO: Rajab Ungkap Hasil Mediasi Nasdem-KPU Sulsel

Ada lima keputusan setelah KPU Sulsel menggugurkan 11 bakal calon legislator DPRD Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Partai Nasdem Sulsel, M Rajab, mengungkapkan hasil keputusan antara mediasi Partai Nasdem dan KPU Sulsel di Sekretariat Bawaslu Sulsel.

Hal ini dia sampaikan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (13/8/2018).

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Rajab mengungkapkan ada lima keputusan setelah KPU Sulsel menggugurkan 11 bakal calon legislator DPRD Sulsel.

Apa saja keputusan dalam pertemuan itu, berikut videonya!(*)

Tags
Nasdem Sulsel
Pilcaleg 2019
Bawaslu
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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