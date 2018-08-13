VIDEO: Rajab Ungkap Hasil Mediasi Nasdem-KPU Sulsel
Ada lima keputusan setelah KPU Sulsel menggugurkan 11 bakal calon legislator DPRD Sulsel
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Partai Nasdem Sulsel, M Rajab, mengungkapkan hasil keputusan antara mediasi Partai Nasdem dan KPU Sulsel di Sekretariat Bawaslu Sulsel.
Hal ini dia sampaikan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (13/8/2018).
Baca: Bawaslu Sulsel Selamatkan 11 Bacaleg Partai NasDem di Dapil Luwu Raya
Rajab mengungkapkan ada lima keputusan setelah KPU Sulsel menggugurkan 11 bakal calon legislator DPRD Sulsel.
Apa saja keputusan dalam pertemuan itu, berikut videonya!(*)
Baca Juga
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin