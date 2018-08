VIDEO: Profesor Asal Jepang Beri Kuliah di RSGM Unhas

Laporan Wartawan Tribun Timir, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kegiatan Professor Guest Lecturer (kuliah tamu), di Aula Hj Halimah Dg Sikati RSGM Unhas, Senin (13/8/2018).

Kuliah tamu ini menghadirkan Head Departement of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Toyama, Jepang, Prof Makoto Noguchi.

Dirut RSGM Unhas, drg M Ruslin, MKes., SpBM (K) mengatakan, professor guest lecturer merupakan program dalam rangka pembukaan Prodi Pendidikan Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Dalam kuliah tamu itu, Prof Makoto Noguchi banyak menjelaskan tentang hasil temuannya yaitu pemanfaatan ketuban kering (amnion) yang sudah disterilkan untuk menutupi luka di rongga mulut, baik luka dangkal maupun luka dalam.

Kuliah tamu ini diikuti dosen, resident dan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Unhas yang jumlahnya puluhan.

Kuliah tamu adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan di RSGM Unhas, dengan mendatangkan pakar-pakar kedokteran gigi dan mulut dari berbagai negara.(*)