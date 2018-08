Makassar Raih Juara Pertama Stand Terbaik di Sulsel Expo 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar meraih juara satu untuk kategori stand terbaik pada pameran pembangunan Expo Sulawesi Selatan 2018, Minggu (12/8/2018).

"Alhamdulillah sekali lagi Makassar meraih penghargaan dalam Sulsel Expo 2018. Ini membuktikan bahwa SKPD se-Kota Makassar mampu menampilkan inovasi terbaik mereka dalam pameran pembangunan," ucap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Menurut Danny, penghargaan bukanlah tujuan, namun menjadi penanda bahwa kerja-kerja Pemkot Makassar sudah berjalan dalam "on the right track".

Danny menambahkan, raihan yang diperoleh Pemerintah Kota Makassar ini juga melengkapi hasil yang sama pada pameran Apeksi di Tarakan, Makassar juga meraih juara satu dengan kategori yang sama.

Pada Expo Sulsel 2018 yang digelar selama lima hari, Makassar berhasil menyisihkan 24 kabupaten dan kota yang menampilkan berbagai inovasi dan program pembangunan masing-masing daerahnya.

Di Expo itu, Pj Sekda Sulsel, Tautoto Tanaranggina menyerahkan secara langsung piala dan penghargaannya serta mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta. (*)