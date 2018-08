Mahasiswa Thailand Kunjungi Kebun Biologi UNM

Iksan Arisandi

Mahasiswa Biologi UNM

Melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM-Lima mahasiwa Thailand dari Program Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-Teacher Project) Batch 6th berkunjung ke Kebun Biologi UNM (PPUPIK BEF UNM) pada senin pagi (13/8/2018).

Kunjungan ini dalam rangka mengenalkan Kebun Biologi UNM sebagai salah satu unit penting UNM. Selama berkunjung di Kebun Biologi UNM, mereka dipandu langsung oleh Adnan yang merupakan Kepala Kebun Biologi UNM.

Adapun kegiatan yang mereka lakukan ialah melihat berbagai koleksi spesimen hewan invertebrata dan vertebrata, koleksi ayam hias, berbagai jenis tanaman hias, serta media pembelajaran biologi.

“ I'm so excited with this place, because so many collections, such as vertebrate specimens.”kata Ling, salah satu mahasiswa Program SEA-Teacher yang merupakan mahasiswa Biologi Chiang Mai Rajabhat University.

Kelima mahasiswa Thailand tersebut terlihat antusias mendengarkan penjelasan dari Adnan di setiap spot Kebun Biologi UNM.

“Kami sangat senang dengan kunjungan dari mahasiswa Thailand ini, serta bisa berbagi sedikit pengetahuan dengan mereka.” Kata Adnan, yang merupakan Kepala Kebun Biologi UNM.

Dikabarkan mahasiswa Thailand tersebut berada di Makassar selama satu bulan dengan berbagai kegiatan yang telah diagendakan oleh Program SEA-Theacher.