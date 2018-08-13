Ini DCS Partai Nasdem Sulsel untuk DPR RI, Siapa Pilihan Anda?
Bupati Sidrap, Rusdi Masse akan melawan Lutffy Mutty di daerah pemilihan Sulsel III.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk DPR RI di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Senin (13/8/2018).
Dari DCS itu, terdapat nama tiga kelurga Yasin Limpo yakni Syahrul Yasin Limpo, Tenri Olle YL dan Indira Chunda Thita SYL.
Selain itu, ada juga Ketua PKK Jeneponto, Hamsiah Iksan.
Juga putri sulung Danny Pomanto, Wali Kota Makassar, Aura Aulia Imandara.
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Saudara dari Basli Ali, Bupati Selayar, M Rapsel Ali.
Bupati Sidrap, Rusdi Masse akan melawan Lutffy Mutty di daerah pemilihan Sulsel III.
Dapil Sulsel I
*Tenri Olle YL
*Aura Aulia Imandara
*Raymond Ardan Affandy
*Hamsiah Iksan
*Indira Chunda Thita SYL
*Taufiqqul Hidayat
*Yusuf Pongsapa
*Rafsel Ali
Sulsel II
*Akbar Faisal
*Luthfi Halide
*Hasnah Syam
*Achmad Faisal Andi Sapada
*Syahrul Yasin Limpo
*Sukma Nurani
*Sitti Maryam
*Nasiruddin R
*Syamsuddin HB
Sulsel III
*Rusdi Masse
*Muchtar Lutfy Mutty
*Hayarna Hakim
*Ani Nurbani
*Evy Stevany B
*Andri Alimuddin
*Agustini. (*)
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