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Ini DCS Partai Nasdem Sulsel untuk DPR RI, Siapa Pilihan Anda?

Bupati Sidrap, Rusdi Masse akan melawan Lutffy Mutty di daerah pemilihan Sulsel III.

Ini DCS Partai Nasdem Sulsel untuk DPR RI, Siapa Pilihan Anda?
abdiwan/tribuntimur.com
Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Rusdi Masse resmi mendaftarkan bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk DPR RI di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Senin (13/8/2018).

Dari DCS itu, terdapat nama tiga kelurga Yasin Limpo yakni Syahrul Yasin Limpo, Tenri Olle YL dan Indira Chunda Thita SYL.

Selain itu, ada juga Ketua PKK Jeneponto, Hamsiah Iksan.

Juga putri sulung Danny Pomanto, Wali Kota Makassar, Aura Aulia Imandara.

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Saudara dari Basli Ali, Bupati Selayar, M Rapsel Ali.

Bupati Sidrap, Rusdi Masse akan melawan Lutffy Mutty di daerah pemilihan Sulsel III.

Dapil Sulsel I

*Tenri Olle YL
*Aura Aulia Imandara
*Raymond Ardan Affandy
*Hamsiah Iksan
*Indira Chunda Thita SYL
*Taufiqqul Hidayat
*Yusuf Pongsapa
*Rafsel Ali

Sulsel II
*Akbar Faisal
*Luthfi Halide
*Hasnah Syam
*Achmad Faisal Andi Sapada
*Syahrul Yasin Limpo
*Sukma Nurani
*Sitti Maryam
*Nasiruddin R
*Syamsuddin HB

Sulsel III
*Rusdi Masse
*Muchtar Lutfy Mutty
*Hayarna Hakim
*Ani Nurbani
*Evy Stevany B
*Andri Alimuddin
*Agustini. (*)

Tags
Partai Nasdem
Pilcaleg 2019
DPR RI
KPU Sulsel
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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